«Испытал сильное отвращение»: ведущий Макаров назвал минус отдыха в Турции

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Он заверил, что лучше не смотреть, как все готовится в турецких отелях.

Российский телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал об отдыхе в Турции. На видео в своем Telegram-канале он назвал недостаток местных жителей.

«Бывают, конечно, исключения, но в большинстве своем турки довольно-таки нечистоплотные», — поделился Макаров.

Он заметил, что у сотрудника бара, который делал коктейль и укладывал в стакан ингредиенты, была грязь под ногтями. В тот момент телеведущий испытал сильное отвращение. Макаров пришел к выводу, что иногда лучше не смотреть, как все готовится.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что оказался в Адлере проездом. Он заявил, что ему там не понравилось из-за грязного моря и неприятного запаха.