Платонические отношения: Крутой рассказал о своих чувствах к Аллегровой

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По словам композитора, роман с певицей ему начали приписывать после совместной композиции «Незаконченный роман».

Композитор Игорь Крутой рассказал, какие отношения связывает его с певицей Ириной Аллегровой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам композитора, Аллегрова появилась в его жизни в 1976 году. Тогда они ездили с концертами с группой «Поющие юнги».

«А совместные песни у нас появились только лет через тринадцать. Первая песня называлась „Над пропастью во ржи“ на слова Игоря Николаева», — рассказал Крутой.

Он добавил, что потом они вместе с Аллегровой спели песню «Незаконченный роман», которая стала хитом. После нее, по словам Крутого, их сразу поженили.

Композитор рассказал, что его будущая теща, когда встретилась с его мамой, сначала спросила, были ли у него отношения с Аллегровой. Крутой отметил, что невозможно писать для человека, в которого немножко не влюблен, а с Аллегровой у него платонические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Крутой объяснил отказ России от участия в «Детском Евровидении».