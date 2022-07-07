Нефтебаза загорелась в Донецке после обстрела ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Данных о пострадавших пока что нет.

Мощный пожар возник на нефтебазе в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

На кадрах военкор запечатлел, как над территорией базы поднимается огромный столб черного дыма. Данных о площади возгорания и пострадавших сейчас нет.

Как сообщил министерство информации Донецкой Народной республики в Telegram-канале, украинские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по Кировскому району Донецка с применением 155-мм калибра НАТО.

Местные подростки показали осколки, которые они нашли после обстрела недалеко от нефтебазы.

«Собрали все осколки, нам чуть в голову не попало», — рассказали очевидцы.

Подросток добавил, что они смогли укрыться в гараже.

«Если бы не гараж, нас бы уже не спасло», — добавил подросток.

Ранее 5-tv.ru писал, что при очередном обстреле Кировского района Донецка пострадала женщина. О произошедшем в эксклюзивном интервью рассказал ее муж.