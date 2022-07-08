Стартовали съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»

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Съемки планируют завершить в октябре. Премьера должна состояться в 2023 году.

Начались съемки сериала о культовой панк-группе «Король и Шут». За первую неделю команде удалось снять знакомство Князя и Горшка, а также одно из первых выступлений коллектива в байкерском клубе, сообщает RT.

Сериал будет состоять из восьми серий. Как отметил режиссер Рустам Мосафир, сериал не будет только биографическим. В нем будет показан и вымышленный мир.

«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме», — заявил режиссер.

Главные роли исполнят Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Валерия Зоидова (Анфиса, первая жена Горшка), Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), а также Ян Ильвес (Ренегат), Васса Бокова (скрипачка Маша) и Дарья Мельникова (Ольга, вторая супруга Горшка).

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