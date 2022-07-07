Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях в Калифорнии

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Никто не пострадал, отметили в ВВС Америки.

В Калифорнии во время испытаний ракета-носитель Minotaur взорвалась. Произошло это через 11 секунд после запуска, сообщили в Военно-воздушных силах (ВВС) США.

«Никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», — цитирует заявление пресс-службы ведомства издание The Hill.

На место происшествия незамедлительно прибыла пожарная бригада. Началось расследование причин взрыва.

Твердотопливная ракета Minotaur применяется министерством обороны США для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов. Испытание была запланировано в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который использовался бы для будущей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях потерпели неудачу. Согласно официальному заявлению Пентагона, ошибка в них была связана с проблемами, возникшими после воспламенения ракетной системы.