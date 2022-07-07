Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным

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Процесс приравнивания солдат ЛНР и ДНР к российским военнослужащим уже реализуется на практике.

Идею приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к российским военным поддержал президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями фракций в Госдуме.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — сказал Путин.

С идею на всеобщее рассмотрение предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по заявлению Путина, Россия пока не предпринимала никаких серьезных действий в ходе специальной военной операции на Украине, также он ответил на заявления Запада относительно победы России на поле боя: «пусть попробуют».