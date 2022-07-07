Футболист Тарасов грубо отреагировал на слухи о любовнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / tarasov23

Дмитрий Тарасов попросил недоброжелателей оставить их семью в покое.

Футболист Дмитрий Тарасов резко отреагировал на распространившуюся информацию о том, что он якобы изменяет своей жене и живет с таинственной шатенкой Марией.

«Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю! Кто занимается такими вбросами — идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое! Ребята, вам всем любви, занимайтесь своими делами!» — сказал 35-летний спортсмен на своей странице в Instagram*.

Он также заявил, что у них с женой все хорошо, и попросил недоброжелателей не лезть в их личную жизнь и оставить в покое.

Ранее в сети распространились слухи о том, что футболист Тарасов изменяет своей жене, с таинственной разлучницей. Сама супруга спортмена Анастасия Костенко, к слову, уже несколько лет борется с жестким хейтом в свой адрес. Это связано с тем, что пользователи соцсетей считают, что именно Костенко увела спортсмена у Ольги Бузовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Костенко не верит в то, что у супруга есть любовница, однако слухи об этом выводят ее из-себя.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.