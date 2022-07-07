Путин объяснил, почему пророчества Жириновского сбываются

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Российский лидер отметил — лидер партии ЛДПР был не просто выдающимся политиком, но и человеком с глубокими знаниями.

Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Государственной Думы и лидерами думских фракций, вспомнил Владимира Жириновского. Он отметил, что лидер партии ЛДПР был не только отличным политиком, но и разносторонним человеком. Его предсказания и пророчества сбываются и сейчас.

«Не могу с вами не согласиться в том, что Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», — сказал Путин.

Путин добавил — Жириновский был патриотом своей страны, поэтому вся его деятельность строилась именно вокруг этого.

Самочувствие 75-летнего Владимира Жириновского стало ухудшаться в начале февраля. Он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы, где ему диагностировали 75% поражения легких на фоне вирусной пневмонии. Спустя пару дней состояние ухудшилось. Врачи приняли решение подключить его к аппарату ИВЛ. Одна, несмотря на все попытки стабилизировать и улучшить самочувствие, спасти политика не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Владимира Жириновского не приехал на похороны отца.