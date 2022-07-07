Умер американский актер Джеймс Каан, звезда фильмов «Крестный отец» и «Мизери»

Фото: www.globallookpress.com / Astute Films

Актер был неоднократно номинирован на различные кинопремии, но не был удостоен наград при жизни.

Американский актер Джеймс Каан, известный широкой аудитории по роли Сантино Корлеоне — старшего сына мафиозного дона Вито Корлеоне «оскороносного» фильма Френсиса Форды Копполы «Крестный отец». Ему было 82 года.

«С большой грустью сообщаем вам о кончине Джимми вечером 6 июля. Семья ценит поддержку и искренние соболезнования и просит вас уважать их частную жизнь в это трудное время. Конец твита», — сказано в сообщении на его официальной странице в Twitter.

Также актер исполнял роли в фильмах «Путешествие в Шайло», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Мизери», «Стиратель» и «Криминальная фишка от Генри».

Джеймс Каан был трижды номинирован на премию «Золотой глобус», на премию «Оскар» в 1972 году и на премию «Эмми» в 1971, является лауреатом премии «Сатурн» (1975).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ушел из жизни Народный артист России Михаил Каплан. Об этом сообщается на сайте Пензенского областного драматического театра. Михаил Яковлевич скончался на 90-м году жизни в результате тяжелой болезни. Последние несколько лет он наблюдался и лечился у специалистов Израиля.