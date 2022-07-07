Что стало с актерами фильма «Крестный отец» 50 лет спустя

Фото: kinopoisk.ru

Как картина повлияла на жизнь и карьеру Аль Пачино? Из-за чего умерли Марлон Брандо и Джеймс Каан?

С премьеры первого фильма культовой трилогии «Крестный отец» прошло 50 лет. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола лично отбирал актерский состав и защищал их перед продюсерской компанией. И не зря: «Крестный отец» стал одним из главных фильмов в истории кинематографа, а исполнители главных ролей — успешными артистами.

Марлон Брандо — Вито Корлеоне

Фото: kinopoisk.ru

В «Крестном отце» Марлон Брандо исполнил роль главу клана Корлеоне. За воплощение могущественного Вито актер был удостоен премии «Оскар». От премии Брандо отказался — так он выражал протест против дискриминации индейцев в США. В том же 1972-м Марлон появился в картинах «Последнее танго в Париже», в 1979-м сыграл полковника Курца «Апокалипсис сегодня». Эту роль считают подводящей итог большой карьере звезды, потому что в 1980-м Марлон Брандо объявил об уходе из кинематографа.

Брандо страдал от ожирения и к концу 90-х весил больше 130 килограммов, жаловался на проблемы со зрением и сахарный диабет. Актер соглашался исполнять роли второго плана и появлялся в эпизодах. Последним фильмом актера стала драма «Медвежатник» 2001 года, где Брандо сыграл с Робертом Де Ниро. Режиссеры последних картин Марлона отмечали, что в силу возраста с ним стало сложно работать. Актер не придерживался сценария, часто импровизировал и был недоволен той или иной сценой.

В последние годы жизни Марлон почти перестал общаться с прессой и не появлялся на публике. Известно, что он поддерживал отношения с родными. У актера было 11 детей, троих из которых актер усыновил. 1 июля 2004-го Марлон Брандо умер от легочного фиброза. Его прах развеяли на Таити и в Долине Смерти на западе США.

Аль Пачино — Майкл Корлеоне

Фото: kinopoisk.ru; www.globallookpress.com / Famous