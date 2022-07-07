Что стало с актерами фильма «Крестный отец» 50 лет спустя
Звезда «Крестного отца» Джеймс Каан умер возрасте 82 лет
Фото: kinopoisk.ru
Как картина повлияла на жизнь и карьеру Аль Пачино? Из-за чего умерли Марлон Брандо и Джеймс Каан?
С премьеры первого фильма культовой трилогии «Крестный отец» прошло 50 лет. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола лично отбирал актерский состав и защищал их перед продюсерской компанией. И не зря: «Крестный отец» стал одним из главных фильмов в истории кинематографа, а исполнители главных ролей — успешными артистами.
Марлон Брандо — Вито Корлеоне
Фото: kinopoisk.ru
В «Крестном отце» Марлон Брандо исполнил роль главу клана Корлеоне. За воплощение могущественного Вито актер был удостоен премии «Оскар». От премии Брандо отказался — так он выражал протест против дискриминации индейцев в США. В том же 1972-м Марлон появился в картинах «Последнее танго в Париже», в 1979-м сыграл полковника Курца «Апокалипсис сегодня». Эту роль считают подводящей итог большой карьере звезды, потому что в 1980-м Марлон Брандо объявил об уходе из кинематографа.
Брандо страдал от ожирения и к концу 90-х весил больше 130 килограммов, жаловался на проблемы со зрением и сахарный диабет. Актер соглашался исполнять роли второго плана и появлялся в эпизодах. Последним фильмом актера стала драма «Медвежатник» 2001 года, где Брандо сыграл с Робертом Де Ниро. Режиссеры последних картин Марлона отмечали, что в силу возраста с ним стало сложно работать. Актер не придерживался сценария, часто импровизировал и был недоволен той или иной сценой.
В последние годы жизни Марлон почти перестал общаться с прессой и не появлялся на публике. Известно, что он поддерживал отношения с родными. У актера было 11 детей, троих из которых актер усыновил. 1 июля 2004-го Марлон Брандо умер от легочного фиброза. Его прах развеяли на Таити и в Долине Смерти на западе США.
Аль Пачино — Майкл Корлеоне
Фото: kinopoisk.ru; www.globallookpress.com / Famous
В «Крестном отце» Аль Пачино исполнил роль молодого мафиози Майкла Корлеоне. За роль гангстера актер мог получить премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Но Пачино был уверен, что он сыграл главную мужскую роль в картине, поэтому обиделся на Академию и объявил премии бойкот.
Своенравный поступок не отразился на карьере Аль Пачино. Он снялся в фильмах «Крестный отец 2», «Лицо со шрамом» и «Дик Трейси». В начале 90-х Аль Пачино переживал сложный период и подумывал оставить кинематограф, но его агент убедил актера взяться за роль слепого подполковника в фильме «Запах женщины». За эту работу Пачино получил премии «Золотой глобус» и «Оскар», а также обрел мировое признание.
В 2000-е Пачино не переставал сниматься в кино и играть в театре. Зрители увидели его в картинах «Тринадцать друзей Оушена», «Однажды… в Голливуде», «Ирландец», «Дом Gucci». Несмотря на преклонный возраст, 81-летний Аль Пачино с удовольствием соглашается на проекты, работает на съемочной площадке и посвящает свободное время детям Джулии Марии, Антону Джеймсу и Оливии Роуз.
Дайан Китон — Кей Адамс
Фото: kinopoisk.ru; www.globallookpress.com / Billy Bennight
Дебютантка Дайан Китон сыграла в «Крестном отце» супругу Майкла Корлеоне. Ее прославил не фильм Фрэнсиса Форда Копполы, а главная роль в картине Вуди Аллена «Энни Холл» в 1977-м. За эту роль актриса получила премию «Оскар». В то время Дайан встречалась с Вуди Алленом, который подарил ей главную роль в ее карьере. Китон также снялась в фильмах «Клуб первых жен», «Манхэттен», «Комната Марвина». Она называла себя карьеристкой и признавалась, что из-за занятости в кино так и не построила личную жизнь. В 1990-х Дайан удочерила девочку по имени Декстер, в 2000-х — мальчика Дюка. Родных детей у Китон нет, но она посвятила свою жизнь приемным.
В 2000-х актриса появилась в фильмах «Любовь по правилам и без», «Привет семье!» и «Доброе утро». В 2011-м у Дайан обнаружили рак кожи, поэтому актрисе пришлось взять перерыв в съемках. Она перенесла тайную операцию и осмелилась рассказать о своем самочувствии только спустя много лет. По словам Китон, она боялась, что после известий о болезни станет невостребованной актрисой. Сейчас Дайан Китон в основном появляется в комедиях и в видеоклипах. В 2021-м она сыграла бабушку Джастина Бибера в видео к песне Ghost.
Роберт Дюваль — Том Хейген
Фото: kinopoisk.ru; www.globallookpress.com / Michael Bronstein
Роберта Дюваля называют ветераном мирового кинематографа. Он начал карьеру в конце 50-х и снимался в «Крестном отце», будучи известным на весь мир. Роль адвоката Тома Хейгена принесла ему номинацию на «Оскар». Критики расхвалили игру Дюваля, так что его персонаж появился и во второй части трилогии. А вот к третьей Хегена «умертвили», потому что продюсеры не смогли договориться с актером о гонораре.
Впрочем, это не повлияло на отношения Дюваля и Копполы. Он появился в фильме режиссера «Апокалипсис сегодня», который принес ему еще большее признание. Съемки в картинах Дюваль совмещал с выступлениями на Бродвее — на каждую постановку с его участием билеты раскупали за несколько часов. В 90-е Дюваль активно снимался: с его участием выходило по четыре картины в год! Критики назвали Роберта рекордсменом Голливуда. Большой опыт и взаимодействие с востребованными режиссерами побудили Дюваля к смене профессии. Он сам снял несколько фильмов, среди которых — «Апостол», «Убийственное танго» и «Дикие лошади». Несмотря на теплый прием и просьбы зрителей снимать игровое кино, после 2014-го Дюваль не занимал пост режиссера. Он вернулся к актерству: сыграл в фильме «Судья», который называли одним из лучших фильмов года, появился в картинах «Вдовы» и «12 могучих сирот».
Даже в 91 год Роберт Дюваль не сбавляет обороты. В ближайшее время с его участием выйдут три картины. Главным вдохновением в жизни актер называет четвертую жену Лусиану Педрасу, на которой женился в 2004-м. Их союз не раз критиковали из-за разницы в возрасте, ведь Лусиана на 41 год младше Дюваля! Но Роберт не обращает внимание на злопыхателей и отмечает, что они с Лусианой всегда вместе.
Джеймс Каан — Сантино Корлеоне
Фото: kinopoisk.ru; www.globallookpress.com / Astute Films
Актеру Джеймсу Каану в фильме досталась роль старшего сына Вито, Сантино Корлеоне, который унаследовал криминальный бизнес после смерти Дона. Фильм прославил Каана и вызвал интерес у режиссеров. Джеймс сыграл в «Крестном отце 2», «Сады камней, «Пуленепробиваемый». Но лучшими работами Каан считает роли в фильмах «Люди дождя» и «Вор».
В 2000-х актер чаще появлялся в кино. Он сыграл Большого человека в картине Ларса фон Триера «Догвилль», аптекаря Мистера Рикколи в киноальманахе «Нью-Йорк, я люблю тебя!» и младшего брата Уолтера в фильме «Эльф».
Даже в 80 лет Джеймс считался одним из популярных актеров США и продолжал работать в кино. Каана не стало 7 июля 2022 года. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.
У него осталось четверо любимых детей от трех жен. Актер поддерживал хорошие отношения с бывшими супругами и всячески их поддерживает.
Талия Шайр — Конни Корлеоне
Фото: kinopoisk.ru; www.globallookpress.com / Faye Sadou
Роль единственной дочери Дона Корлеоне стала для Талии Шайр прорывной. Это была одна из первых ее актерских работ. Талия — родная сестра Фрэнсиса Форда Копполы, но это не смущало кинодеятелей: ей предлагали работу в кассовых проектах. Самыми известными ролями актрисы стали Конни в следующих частях «Крестного отца» и Эдриан Пеннино в пяти частях «Рокки», за которые она была номинирована на премию «Оскар». Шайр соглашалась в основном на небольшие роли, чтобы у нее оставалось время на семью. Тогда она была замужем за композитором Дэвидом Шайром и воспитывала сына Мэтью. В 1980-м пара развелась из-за разных взглядов на жизнь.
Через несколько лет Талия познакомилась с продюсером Джеком Шварцманом и вышла за него замуж. В браке родились двое сыновей Джейсон и Роберт, которые тоже стали актерами. Джек Шварцман умер в 1994-м от рака поджелудочной железы. Талия Шайр вернулась на экраны в 1997-м, но по-прежнему играла лишь эпизодические роли. Она до сих пор снимается в кино: одной из недавних работ 75-летней актрисы стал сериал «Королевство».
Джон Казале — Фредо Корлеоне
Фото: kinopoisk.ru; www.globallookpress.com / Globe Photos
Казале называют актером с самым удивительным портфолио Голливуда. Роль Фредо принесла ему внимание со стороны критиков и зрителей, но в отличие от других звезд, Джона не звали в другие картины. Он прошел пробы в фильм «Разговор» в 1974-м, где исполнил роль друга главного героя Стэна. Следующей работой Казале стал «Крестный отец 2». Продюсеры отмечали, что все знали Джона исключительно как Фредо и никто не знал его настоящего имени.
В 1975-м Джон получил роль в картине Сидни Люмета «Собачий полдень» благодаря Аль Пачино — актер попросил режиссера взять Казале на роль уличного парня Сэла.
«Что я люблю в игре Казале…так это то, что он заключает в себе глубокую печаль. Не знаю, откуда это взялось: я не люблю вмешиваться в личную жизнь актеров, с которыми работаю, или лезть им в головы. Но, Боже мой, она есть там в каждом кадре с ним; и это касается не только этого фильма, но и „Крестного отца 2“ тоже», — отвечал Люмет.
За эту роль Джон Казале был номинирован на премию «Золотой глобус». Несмотря на отмеченную критиками работу, актер не проявлял желания играть в кино, а посвещал себя театру. Он особенно хорошо дружил с Робертом Де Ниро и встречался с Мерил Стрип. Именно Казале помог начинающей актрисе получить роли в фильмах «Джулия» и «Охотник на оленей». Эта картина стала последней в его жизни: в «Охотнике на оленей» актер снимался, будучи на последней стадии рака легких. Выхода картины актер не дождался: Казале уехал в Нью-Йорк после окончания съемок и умер в марте 1978-го. Уже после выхода картины многие отмечали, что в кадре Джон выглядел старше своего возраста, а его герой казался обреченным. Все картины с участием Казале в свое время были номинированы на премии «Лучший фильм» и вошли в список лучших картин по версии IMDB.
Моргана Кинг — Кармела Корлеоне
Фото: kinopoisk.ru; youtube.com / Celebration Archive
В фильме «Крестный отец» роль импульсивной и яркой супруги Дона Корлеоне исполнила певица Моргана Кинг. На съемочной площадке она была настоящей звездой и влюбила в себя большую часть команды. Моргана даже исполнила песню для фильма Копполы. Позже она говорила, что всегда хотела быть драматической актрисой, но выбрала карьеру певицы. Моргана снялась в фильмах «Крестный отец 2», «Нунцио» и «Бруклинское состояние ума».
За свою жизнь джазовая певица записала 200 песен и выпустила 30 альбомов. Ее хвалили и критиковали за отличительное звучание голоса. Моргана перестала записывать песни после смерти второго мужа, тромбониста Вилли Денниса. Она переехала и соглашалась создавать новые работы только для друзей, одним из которых был Фрэнк Синатра. Уже в преклонном возрасте Кинг выступала в джаз-клубах ради поклонников, которые приходили послушать ее песни. В 2008-м Моргана Кинг умерла. Ей было 87 лет.