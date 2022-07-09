Кардиолог назвал бессимптомное заболевание, вызывающее внезапную слепоту

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На начальных стадиях развития заболевания с высоким холестерином в крови можно справиться, однако сложность в том, что зачастую люди не знают о заболевании из-за отсутствия симптомов.

Из-за высокого уровня холестерина в организме можно лишиться зрения, об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

По его словам, высокий уровень холестерина способствует образованию бляшек на стенках артерий. Кристаллы и частицы холестерина вызывают эмболию (присутствие в крови инородных частиц — Прим. ред.) и закупорку — холестериновую эмболию.

«Это происходит, когда кристаллы, состоящие из холестерина, отделяются от внутренней оболочки крупных артерий, часто в аорте. Эта закупорка и последующее воспаление могут нанести значительный ущерб органам и тканям, которые снабжаются кровеносным сосудом. Естественно, симптомы будут различаться для каждого из пораженных органов, но все они будут ухудшаться по мере усугубления закупорки», — цитирует Варфоломеева МедикФорум.

Вследствие этого процесса первыми обычно страдают почки, кожа, желудочно-кишечный тракт и головной мозг, но проблемы могут возникнуть и в зрительных органах. Глаза в этом случае отреагируют внезапной слепотой, отмечает кардиолог.

«Иногда эмболы можно увидеть во время или после приступа временной потери зрения. В других случаях они наблюдаются у пациентов с установленными дефектами фуникулярного поля», — говорит врач.

По словам Варфаломеева, внезапная слепота возникает, когда эмболы застревают в точках разветвления сетчатки. Их иногда можно видеть после эпизода временной потери зрения, даже если эмболы больше не блокируют кровоток через сосуд: эти частицы обычно фрагментируются и исчезают в течении нескольких дней или недель.

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