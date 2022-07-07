Путин о призывах Запада победить Россию на поле боя: «Пусть попробуют»

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Иностранцам не удалось и не удастся и в будущем посеять в России смуту и раздор, подчеркнул президент РФ.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством Государственной Думы и лидерами фракций одной фразой ответил на заявление Запада о победе над Россией на поле боя.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь — пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет», — сказал Путин.

Он добавил, что Западу не выгодна и не нужна такая страна, как Россия. Именно поэтому они поддерживали «пятую колонну», сепаратизм и терроризм. Но посеять раздор и смуту в стране не удастся.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевикипод личным руководством Владимира Зеленского готовили серию терактов в Херсонской области.