Путин: Россия всерьез пока еще ничего не начинала на Украине

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Президент необъятной еще раз объяснил мировой общественности, зачем на территории Незалежной проводится спецоперация и почему так важно возобновление переговоров о заключении мира.

Россия пока не предпринимала никаких серьезных действий в ходе специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной Думы.

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — отметил российский лидер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну. Как отметил Путин, целью западных санкций был не только удар по экономике страны, но и деморализация общества. Однако и этот план с треском провалился.

«Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — сказал Путин.

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