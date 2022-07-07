Жертвовали собакам: Московское кафе заявило о взломе после упреков в помощи ВСУ
Московское кафе La Virgen Taqueriа заявило о взломе после обвинений в помощи ВС
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Доступ к своему аккаунту сотрудники общепита получили лишь сегодня. И тут же поспешили объяснить сложившуюся ситуацию.
Администрация одного из кафе в центре Москвы объяснила, по какой причине в аккаунте заведения появилась рассылка о сборе денег в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как отметили сотрудники, их социальные сети были взломаны. Только сегодня им удалось восстановить доступ.
«Друзья! Нас взломали, и только сегодня мы получили доступ к аккаунту. От нашего имени вам могли рассылать разную ложную информацию и собирать деньги. Мы не имеем отношения к этим действиям! Все наши сборы пожертвований всегда были направлены на помощь собакам из приюта», — говорится в заявлении администрации общепита.
Пост о якобы сборе средств для ВСУ появился накануне. Сообщение вызвало шквал возмущений и негодований интернет-пользователей. Но чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, сотрудникам кафе потребовалось время на восстановление страниц в интернете. Ими было принято решение сначала пояснить неприятную историю, а только после уже принимать гостей и радовать их вкусными мексиканскими блюдами.
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