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Чтобы избежать передачи генетических заболеваний ребенку, важно соблюдать некоторые медицинские рекомендации.

Лишь некоторые генетические заболевания передаются от отца исключительно к сыновьям — азооспермия, оволосение ушной раковины и некоторые формы ихтиоза. Об этом рассказала врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Екатерина Юшина.

«Это называется голандрический тип наследования или, простыми словами, наследование, сцепленное Y-хромосомой, при котором отцы передают генетическое заболевание всем своим сыновьям, и только им. Вероятность получить такие патологии в наследство от отца у всех сыновей 100%», — цитирует врача Газета.ру.

По ее словам, одно из тяжелейших отклонений по мужской линии — азооспермия, которое приводит к нарушениям развития яичек и бесплодию.

Также Юшина рассказала, что можно провести генетическое тестирование на частые мутации в генах и при их обнаружении врач может порекомендовать ЭКО с отбором эмбрионов женского пола. Таким способом можно избежать передачи мутаций ребенку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ученые разработали методику, благодаря которой можно предотвратить развитие генетических видов рака и оказать пациентам своевременную помощь.