Когда мужчине лучше стать отцом дочери — мнение генетика
Генетик Юшина предупредила мужчин о риске передаче наследственных болезней дочерям
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Чтобы избежать передачи генетических заболеваний ребенку, важно соблюдать некоторые медицинские рекомендации.
Лишь некоторые генетические заболевания передаются от отца исключительно к сыновьям — азооспермия, оволосение ушной раковины и некоторые формы ихтиоза. Об этом рассказала врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Екатерина Юшина.
«Это называется голандрический тип наследования или, простыми словами, наследование, сцепленное Y-хромосомой, при котором отцы передают генетическое заболевание всем своим сыновьям, и только им. Вероятность получить такие патологии в наследство от отца у всех сыновей 100%», — цитирует врача Газета.ру.
По ее словам, одно из тяжелейших отклонений по мужской линии — азооспермия, которое приводит к нарушениям развития яичек и бесплодию.
Также Юшина рассказала, что можно провести генетическое тестирование на частые мутации в генах и при их обнаружении врач может порекомендовать ЭКО с отбором эмбрионов женского пола. Таким способом можно избежать передачи мутаций ребенку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ученые разработали методику, благодаря которой можно предотвратить развитие генетических видов рака и оказать пациентам своевременную помощь.