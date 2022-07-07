Обман раскрыт: какое решение принял суд по громкому делу семьи Баталова

Суд обязал Цивина и Дрожжину вернуть все деньги вдове и дочке Алексея Баталова

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Обвиняемые в мошенничестве с имуществом знаменитостей Михаил Цивин и Наталия Дрожжина не ожидали сурового вердикта. Бумеранг судьбы?

Дорогомиловский суд полностью удовлетворил исковые требования вдовы знаменитого советского актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и его дочки Марии. Согласно постановлению, Наталия Дрожжина и Михаил Цивин, обвиняемые в мошенничестве с имуществом знаменитостей, обязаны выплатить пострадавшим немалую сумму. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал представитель родных покойного актера Сергей Лукин.

«Суд удовлетворил все требования в полном объеме», — сказал собеседник.

Теперь Дрожжина обязана выплатить вдове Баталова один миллион и 905 тысяч рублей, 123 тысячи долларов и 25 тысяч евро. Цивин — 35 тысяч рублей, 52 тысячи евро и 96 тысяч долларов. В пользу дочери с супругов взыскали около 30 тысяч евро. Решение суда поразило и шокировало виновных.

Судебные тяжбы между Гитаной Леонтенко, ее дочерью Марией, Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной ведутся с 2019 года. У семьи покойного актера отобрали все наследство за счет договоров пожизненного содержания, которые вдова Баталова подписала, по ее словам, будучи «под влиянием обмана».

В процессе расследования выяснилось, заверение документов нотариус провел без присутствия потерпевших. В результате Замоскворецкий суд Москвы признал договоры недействительными, а похищенное имущество вернулось к их владельцам.

Теперь Цивин и Дрожжина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Свою вину они так и не признали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что намеревается сделать Михаил Цивин, если его признают виновным в деле о мошенничестве.