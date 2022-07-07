Град, ураган и летающие крыши: Москва пережила «ливень года»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Шквальный ветер уносит с домов крыши и с корнем вырывает деревья.

Жители Москвы и Подмосковья оказались в эпицентре настоящего погодного апокалипсиса — урагана, сносящегося на своем пути не только зонтики, но даже крыши домов и дорожные ограждения.

На протяжении нескольких дней воздух в столице прогрелся до 32 градусов и превратил город в некое подобие парника. К вечеру небо начало сверкать молниями и громыхать раскатами грома. Следом за молнией пришли ливень и град — по фотографиям из социальный сетей, размером с куриное яйцо.



Фото, видео: Telegram / Новости Москвы

Шквальный ветер за считанные минуты превратился в ураган и снес несколько деревьев. В Лефортово оборвался крупный отрезок линии электропередач, а станцию метро Павелецкая затопило. На Замоскворецкой линии остановилось движение от станции «Автозаводская» до «Орехово» из-за деревьев, повалившихся на открытый участок.

По данным 5-tv.ru, на текущий момент деревья упали на два десятка машин, во многих из них находились люди. На Тульской пострадала девушка с подозрением на закрытый перелом руки. Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

В социальных сетях пользователи делятся видеороликами летающих крыш, дорожных ограждений, кусков автобусных остановок. На Большой Ордынке молния попала в купол церкви Иверской иконы Божией Матери. Произошло возгорание, по всему району распространился белый дым. На место выехали пожарные службы.

Будьте бдительны и по возможности не выходите на улицу в период шторма.

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию пресс-конференции Гидрометцентра России.