Зачем куда-то ехать, если есть друзья: Серябкина выпустила трек про «крутого дядю»
Серябкина выпустила трек про «крутого дядю» и летний отдых
Фото: PR Ольги Серябкиной
Экс-солистка SEREBRO в шутливой песне подначивает некоего бизнесмена, которому не выдали визу.
Ольга Серябкина презентовала свой новый трек «Дядя Гена» с юмористическим посылом. Песня посвящена тем обеспеченным россиянам, которым не выдали шенгенскую визу, но они не отчаиваются и устраивают роскошный досуг «подручными средствами».
Кроме того, в новой композиции экс-солистка SEREBRO ссылается на некоего «крутого бизнесмена», который снаружи выглядит сурово, а внутри он — душа компании.
«На Красную Поляну в ночь
Самолет улетел
Зачем куда-то ехать, если
Тут Марина и друзья
Она поет ему красиво
В караоке до утра», — так звучат шутливые строки трека.
Послушать новый хит Ольги Серябкиной можно на всех доступных музыкальных платформах.
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