Зачем куда-то ехать, если есть друзья: Серябкина выпустила трек про «крутого дядю»

Серябкина выпустила трек про «крутого дядю» и летний отдых

Фото: PR Ольги Серябкиной

Экс-солистка SEREBRO в шутливой песне подначивает некоего бизнесмена, которому не выдали визу.

Ольга Серябкина презентовала свой новый трек «Дядя Гена» с юмористическим посылом. Песня посвящена тем обеспеченным россиянам, которым не выдали шенгенскую визу, но они не отчаиваются и устраивают роскошный досуг «подручными средствами».

Кроме того, в новой композиции экс-солистка SEREBRO ссылается на некоего «крутого бизнесмена», который снаружи выглядит сурово, а внутри он — душа компании.

«На Красную Поляну в ночь

Самолет улетел

Зачем куда-то ехать, если

Тут Марина и друзья

Она поет ему красиво

В караоке до утра», — так звучат шутливые строки трека.

Послушать новый хит Ольги Серябкиной можно на всех доступных музыкальных платформах.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/22821881/track/105409564'>Дядя Гена</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3437397'>Ольга Серябкина</a> на Яндекс Музыке

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