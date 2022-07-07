За нами будущее: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

Эксперты из разных областей — от прессы до строительства, от IT до искусства — собрались на одной большой площадке. Здесь подскажут, как претворить любую смелую идею в жизнь.

Санкции творчеству не помеха, а даже наоборот. Это призвана доказать Российская креативная неделя, которая открылась в Москве. На форуме представлены российские компьютерные игры, кино и телевидение, новые медиа, а еще музыка, книги и мода. Именно сейчас, после ухода с рынка иностранных гигантов, открыта дорога для отечественной креативной продукции. В этом убедился корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Здесь даже список выступающих на пленарном заседании — креативный. Вот один из самых известных ныне живущих российских писателей, вот — худрук Мариинки. Напротив — производитель микрофонов, в которые пели Radiohead, а Гагарин говорил: «Поехали». С ними же — первый замглавы администрации президента. Российская креативная неделя — это диалог власти и креаторов. Открытый и честный. Тем более сейчас для индустрий, где главное — создавать новое, сейчас самое перспективное время.

«Я считаю, что, с точки зрения креативных индустрий, все происходящее — это сплошной плюс. Причины очень просты. Первая причина — вызов. Для креативных индустрий нужен вызов, потому что любой кризис и любой вызов — это время возможностей», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Если раньше к этим индустриям относили лишь культуру, искусство и иногда IT, то сейчас творческие решения требуются везде: от строительства и промышленности до госуправления. То, насколько расширяется спрос на креативные подходы, можно судить по масштабам самого форума.

«Вот тут — про литературу и журналистику. Здесь — новые медиа, маркетинг и коммуникации. Там — кино, телевидение, музыка, саунд-дизайн. Всего на набережной парка горького — 11 тематических площадок, в которых даже не лектории, а воркшопы и брейнстормы. Российская креативная неделя — это 1000 спикеров, более трехсот мероприятий и до четверти миллиона посетителей, желающих напитаться знаниями, идеями, трендами», — заметил журналист «Известий».

В кино — одно из главных современных веяний — импакт. В переводе — влияние. Это бережное воздействие на тонкие моральные струны зрительской души. В «Национальной Медиа Группе» видят социально значимый контент одним из ключевых направлений работы.

«Такой контент часто не отличается от других единиц контента, а, скорее, находится внутри. Он поднимает важные, значимые для общества темы и помогает нам всем становиться лучше и обществу становиться лучше», — заявила гендиректор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

При этом российское искусство, как современное, так и классическое — декларативно отменяемое на западе, на самом деле имеет все шансы на экспорт. Он, оказывается, и не прекращался.

«Да никто ничего не отменил. Я в ночь на 24 февраля дирижировал премьерой „Пиковая дама“ Чайковского, величайшей русской оперы. „Пиковая дама“ продолжала еще месяц радовать любителей русского искусства в знаменитом театре La Scala в Милане», — добавил народный артист России Валерий Гергиев.

При этом внутри страны идет освоение освободившихся ниш отечественными профессионалами. По принципу даже не импортозамещения, а импортоопережения. Если в IT-секторе нашим раньше был только софт, то теперь и железо тоже. Так, одна из известных IT-компаний страны готовит роботов для помощи в восстановлении Донбасса.

«Мы готовы сделать версию тракторов с соответствующими щупами и полностью беспилотные для полей, на которых возможны минные ситуации. Мы сможем это сделать при поддержке государства в очень оперативном режиме», — рассказала президент компании Ольга Ускова.

Ну а картину будущего российских креативных индустрий просим нарисовать писателя фантаста.

«У нашей страны действительно хватает и ресурсов, и смыслов, и населения, и креативности для того, чтобы все это преодолеть, для того, чтобы создать правильное будущее. Правильное — это то, в котором нам в России будет хорошо», — заметил Сергей Лукьяненко.

Растет как число креативных индустрий, так и качество. И в современных условиях это более чем естественный процесс. Импульс дан, а людей, умеющих мечтать смело, а мыслить — творчески, в России всегда хватало.