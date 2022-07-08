Мази бесполезны: что грозит ногам Волочковой, истерзанным балетом?

Фото, видео: Instagram* / volochkova_art

Экс-прима Большого театра продолжает изнурять себя репетициями и тренировками. Результаты отражаются не только на ее мастерстве, но и здоровье, в особенности ногах.

Анастасия Волочкова хоть давно уже и не выступает на сцене Большого театра, но продолжает радовать своих поклонников танцами. И нередко делится результатами изнуряющих тренировок. Страшные мозоли и вздутые вены ужасают интернет-пользователей, которые советуют ей обратиться к специалисту. Но знаменитость не обращает внимания на подобные комментарии. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru травматолог-ортопед Максим Саутин предупредил, что может грозить Волочковой, если она не займется лечением ног.

Как отметил врач, балет относится к интенсивным спортивным нагрузкам, где в первую очередь страдают стопы. При этом травмам подвержены как молодые люди, так и лица старшего возраста. Но в данном вопросе полагаться на лечение при помощи мазей не стоит. Так как они не обладают высокой эффективностью.

«Физиотерапевтическое лечение имеет место быть, но оно временно снимает дискомфорт и сильно не улучшает ситуацию в отношении деформации. Поэтому если пациента действительно беспокоят боли, мы всегда рекомендуем обратиться к ортопеду и пройти лечение», — пояснил Саутин.

instagram* / volochkova_art

В случае с Волочковой уже стоит обращаться к квалифицированным специалистам. Ведь патология может прогрессировать, если продолжать нагружать ноги. Стопы могут деформироваться, вследствие чего боль и дискомфорт будут только увеличиваться.

«Эта ситуация поправима. Проводится хирургическое лечение по результатам обследования ортопеда и подбирается индивидуальное лечение, которое помогает человеку быстро восстановиться и избавиться от дискомфорта», — продолжил специалист.

Современная медицина, по утверждениям врача, способна не только убрать боль и дискомфорт в ногах, человек после лечения сможет вновь заниматься тем, чем и раньше. Но все-таки запускать и откладывать лечение не стоит, несмотря на профессионализм врачей.

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