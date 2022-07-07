Простите меня, англичане: Борис Джонсон не смог сохранить «лучшую в мире работу»

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«Кабинет» развалился буквально на глазах, более 50-ти министров и помощников демонстративно написали заявления. И даже главный в Британии кот повернулся спиной к своему хозяину на Даунинг-стрит.

Борис Джонсон все-таки уходит в отставку. В обращении к нации, премьер не стал скрывать, что до последнего боролся за лучшую в мире работу — так он назвал свой пост.

Но доводы — не услышали. «Кабинет» развалился буквально на глазах, более 50-ти министров и помощников демонстративно написали заявления. И даже главный в Британии кот повернулся спиной к своему хозяину на Даунинг-стрит. Виктор Синеок об отставке скандального главы британского правительства.

«Выгоните Бориса!»

Последняя попытка заработать на уходящем премьере: двойник Бориса Джонсона сегодня тоже на Даунинг-стрит и показывает картонку с адресом своего сайта. Можно заказать его на свадьбу, день рождение или вечеринку по поводу отставки премьера. Повезло, что собравшиеся не приняли за настоящего.

«Выгоните Бориса!» — слышны крики.

У теперь уже бывшего главы кабинета министров не осталось ни народной поддержки, ни министров — больше половины разбежались из кабинета еще вчера. По сути, Борис Джонсон с утра контролировал только одно — время своей отставки. Трибуну ему вынесли почти на час позже.

«Привет всем! Добрый вечер всем! Спасибо! Спасибо!» — говорил Джонсон.

Его «простите меня, англичане. Я ухожу» было коротким. Ровно шесть минут.

«Совершенно ясно, что воля партии консерваторов заключается в том, что ей нужен новый лидер — а значит и новый премьер-министр. Я с такой силой отстаивал возможность лично передать пост только потому, что я считал, что это мой долг перед вами, избирателями. И конечно я горжусь всеми нашими достижениями», — говорит Джонсон.

«Большинство почувствует облегчение»

Джонсон, кажется, без особого трагизма отнесся к необходимости освободить пост. Например, прямо во время прощальной речи он чесал себе ниже спины. Разве может что-то вообще унизить такого человека? Борис построил свою карьеру на максимально нелепом поведении. А потом этот стыд сопровождал Британию как-то солнце, что над империей не садится никогда. Он позорился и внутри страны, и снаружи. Вот Эрдоган даже сказал об этом на саммите НАТО. Единственное, что омрачает этот уход — Борис останется с приставкой и. о. до выборов нового премьера.

«Я думаю, подавляющее большинство почувствует облегчение. Время Бориса Джонсона на посту премьер-министра, которого, вероятно, вообще не должно было быть, подходит к концу. Чем раньше он покинет Даунинг-стрит — тем лучше», — говорит глава правительства Шотландии Никола Стерджен.

Он казался англичанам симпатичным парнем, ломавшем стереотипы. При этом здравые вещи говорил и делал. Но потом из мэров Лондона стал премьером и начались тотальные неудачи. Борису Джонсону начали указывать на черную дверь с номером 10 еще несколько месяцев назад. Сначала выяснилось, что он пил и веселился к коллегами во время жесткого локдауна. Потом, что покрывал соратника по партии, который домогался мужчин. Но главная претензия — состояние британской экономики.

«Он сеял ложь, мошенничество и хаос. В итоге мы застряли с правительством, которое не работает в разгар кризиса. Всем тем, кто поддерживал его, должно быть крайне стыдно. У нас было 12 лет экономической стагнации. Довольно! Нужна смена правительства и новый старт для Британии», — призывает лидер лейбористов Кир Стармер.

Британский кризис

Вопреки ожиданиям, Борис оказался на редкость упертым и жадным до власти. Из кресла премьера его пришлось гнать пинками. Не уходил, пока уже соратники по партии не начали высказывать свое решительное «донт!» В Британии сплошной кризис: потери из-за брекзита, из-за роста цен на энергоносители, из-за поставок Украине вооружений. Вот и прощаясь, Джонсон обратился к украинцам.

«Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется», — добавил уходящий премьер.

Но теперь он станет не нужен и любимым украинцам. Кто мог бы подумать, что политик с таким высоким рейтингом закончит, уговаривая политиков занять посты во временном правительства, чтобы не рухнуло все вокруг. От Бориса отвернулся, кажется, даже премьерский кот Ларри.

«Вы просили его уйти в отставку, Ларри?» — задали вопрос журналисты.

Ларри не стал отвечать на глупые вопросы. Понятно, что даже если не просил, то намекал тонко, по-английски. Но таких намеков Борис Джонсон к концу срока уже не понимал. Пришлось писать жирным шрифтом, чтобы бросалось в глаза.