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Украинские националисты продолжают бомбить мирные кварталы, не щадя ни стариков, ни детей.

В Донецке не стихают взрывы. Украинские снаряды падают на жилые дома и школы, и растет число жертв. Накануне в Макеевке кассетный боеприпас ВСУ убил троих детей прямо во дворе. В память о них местные жители несут цветы на детскую площадку. А сегодня под обстрел попали люди, которые стояли в очереди за водой. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на месте событий.

На улице перед подъездом люди подметают стекло. От удара по крыше разлетелся даже рубероид. Самые серьезные повреждения в квартире на пятом этаже.

«Огромная дыра диаметром метр на полтора осталась после попадания со стороны ВСУ. До сих пор сыпется покрытие. К счастью, в квартире никого в момент удара не было. Судя по разрушениям, это определенно был не миномет, а били из крупнокалиберной артиллерии», — заметил журналист.

Все комнаты в мелкой цементной крошке. У 86-летней Галины Васильевны сегодня второй день рождения. Утром она ходила за водой, в этот момент и прилетел снаряд.

«Я шла. Только дошла. Минута, и меня бы порезало», — рассказала пенсионерка.

Удары слышали и в соседних подъездах.

«В двери там вперло, что аж внутренности содрогнулись. Аж тошнить начало», — вспоминала другая местная жительница.

Всего по кварталу было несколько прилетов. В соседнем дворе тоже разруха. Один снаряд упал в это одноэтажное здание, которое относится к местной поликлинике: пробило крышу, повредило окна и взрывной волной разрушило все остекление в соседнем здании, отметил журналист «Известий». Сейчас внутри пытаются навести порядок. Все усеяно осколками. К счастью, здесь никто не пострадал.

«Три прилета было. Люди шли воду набирать мимо отделения. Мы только успели вжать голову и закрыть уши. Все в тумане, в побелке, разорвались плафоны в палатах», — добавила одна из свидетелей страшных событий.

Местные считают, что время обстрела ВСУ выбрали неслучайно.

«Когда должны были привезти воду. Там стояла большая очередь. Это большое счастье, что он попал в крышу. А так, убитых была бы куча!» — сокрушалась собеседница Сафиулина.

Под огнем формирований Украины оказался и Петровский район Донецка. там от снаряда погибла женщина. Еще два человека пострадали. В Донецке сегодня особенно шумно — активно действуют ПВО. В ответ на обстрелы города по позициям ВСУ работает авиация союзных сил. Расчеты артиллерии противника стараются вычислить и уничтожить после обеда. Обстрелы города практически прекратились.