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Местные жители рассказали, что украинские войска пришли их не защищать, а убивать.

Жители Луганской народной республики благодарят российских военных за освобождение, вспоминая страшное время, когда регион находился под контролем боевиков.

Националисты забирали себе гуманитарную помощь, пытали и убивали неугодных.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в городке Приволье под Лисичанском и выслушал шокирующие рассказы местных.

Это священное место для жителей Луганщины. Здесь в 1943 году был привольнянский плацдарм, на котором советские дивизии насмерть стояли против нацистских полчищ. Но история меняется.

И ровно 79 лет спустя сюда приезжают военные, и уже в их рядах есть парни с нацистскими взглядами и татуировками в виде свастик на плече. Наплевав на память предков, отсюда они начинают обстреливать мирное население.

Население двух ближайших городов, которые находятся всего в нескольких километрах: Рубежного, в одной стороне и Кременной. С этой высоты Донбасс уничтожали те, кто называл себя «захыстниками», то есть защитниками.

Это продолжалось несколько месяцев, пока войска ЛНР и России не форсировали реку и не вышли к Приволью вплотную. Украинские военные бежали, оставив после себя разрушения и недобрую память среди населения. Даже детей.

Гуманитарную помощь, адресованную жителям, боевики забирали себе, иногда оставляя пакеты с крупами. Но это самое безобидное из того, что они творили в Приволье.

«Люди приезжают на родник, брать воду, они подъезжают и с автомата тютютю! Они нам сразу сказали, открыто, мы вас не защищать пришли, а убивать!» — рассказала местная жительница.

А это школа, которую местные называют проклятой. Здесь базировалась самая жестокая украинская нацгруппировка «Торнадо», которая промышляла в мирных городах Донбасса мародерством, пытками и изнасилованиями. Да так рьяно, что сами же украинские власти признали их преступниками. Даже спустя семь лет, жители боятся вспоминать о торнадовцах и закрывают лица.

После «Торнадо» здесь стоял «Азов»*, потом ВСУ.

Внутри много брошенных вещей, рунические надписи на стенах и свастики. В коридорах торнадовские граффити.

Банда «Торнадо» расформирована в 2015 году, но где бы они ни находились они оставляют автографы. Вот и здесь спустя 7 лет видим их присутствие. Вот один, а вот второй трафарет «Торнадо», который соседствует с эмблемой другой нацгруппировки, всем известным «Азовом»*.

А еще в этой школе есть подземные помещения. В них неонацисты держали и пытали людей, все это отражено в уголовных делах.

* — запрещена в РФ