Могут ли в российских регионах появиться пустыни?

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Причина многих природных катаклизмов — в глобальном потеплении климата. Как это изменит привычное существование?

Нескольким регионам России грозит опустынивание. В зоне риска Крым и Кавказ, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В мире говорят об опустынивании. Это действительно так, особенно в густонаселенных территориях юга Северного полушария, Индокитая, Среднего Востока, Ближнего Востока. В России это Крым, Северный Кавказ», — рассказал он во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Вильфанд уточнил, что территории становятся более засушливыми в связи с изменением климата — а именно глобальным потеплением. Из-за него, добавил метеоролог, в северных широтах количество осадков в свою очередь увеличивается, а в умеренных — держится на одном уровне.

Специалист подчеркнул, что с учетом оттепели нужно переходить на новые виды асфальтирования, а также учитывать ситуацию при строительстве. К примеру, на севере крыши строений проектировать под специальным уклоном.

К слову, ранее о проблеме изменения климата говорил и президент страны Владимир Путин. Он тоже отмечал, что новые температурные рекорды могут привести к опустыниванию территорий. Только за последние десять лет среднегодовая температура в России, по словам президента, увеличилась более чем на полградуса. Причем в РФ процесс происходит в 2,5 раза больше, чем в мире в целом. В связи с этим глава государства призывал мировое сообщества объединить усилия в сфере борьбы с глобальным потеплением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России приняты новые климатические нормы. Понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения погодных условий за последние 30 лет.