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Это заболевание отличается высоким риском летального исхода и тяжелыми последствиями.

Немецкие специалисты изучали в лабораториях Украины возбудитель конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом сообщил начальник вооруженных сил радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ ВС), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Эта болезнь отличается высокой степенью летальности, а при выздоровлении требует длительного и затратного процесса реабилитации. Как отметил Игорь Кириллов, США и его союзники по НАТО используют государства постсоветского пространства как личную теплицу биологического оружия.

«Целый ряд проектов был реализован в интересах центральной медико-санитарной службы вооруженных сил ФРГ», — заявил Кириллов.

По данным РХБЗ, специалисты Германии проводили масштабный иммунологический скрининг (многоступенчатый анализ крови) на восприимчивость местного населения к лихорадке.

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