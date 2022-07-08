«Характерные звуки»: бывший футболист «Арсенала» рассказал пикантную историю про Аршавина

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Этот курьезный случай произошел в перерыве одного из матчей. Аршавин был в кабинете врачей и массажистов.

Интересная история произошла с российским футболистом Андреем Аршавиным. О ней рассказал бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор.

«Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. На самом деле, у меня всегда отличные отношения с Андреем», — цитирует его слова 7дней.ru.

Адебайор рассказал и о другом русском футболисте — Романе Павлюченко, который приходил на тренировки в нетрезвом виде. Однако сам футболист опроверг эту информацию, назвав Эммануэля «сказочником», который часто приукрашивает истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама тяжелобольной журналистки Алисы Казьминой ополчилась на бывшего мужа дочери и его родительницу. Женщина обвиняет Андрея и Татьяну Ивановну Аршавиных в излишнем давлении на свою тяжелобольную наследницу, которое ее добивает