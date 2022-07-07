Японский глава МИД отказался ужинать с Лавровым

Глава МИД Японии Хаяси отказался ужинать с Лавровым на G20

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Министр посчитал подобную ситуацию неуместной.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси решил отказаться от посещения ужина с главами внешнеполитических ведомств стран-участниц «Большой двадцатки». Причиной стало возможное присутствие российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News.

Как передает ведомство министр посчитал неуместным совместное присутствие на ужине с Лавровым.

На данный момент в Индонезии проходит министерские встречи G20, где российский министр в планирует провести ряд встреч, в том числе с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Китая Ван И.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская делегация едет на саммит G20 с намерением обсудить все мировые проблемы связанные с вопросами экономики, финансов и хозяйственной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом он сообщил во время обращения к нации. Борис также покинул пост лидера консервативной партии.