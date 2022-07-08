ТОП-5 случаев, когда жильца многоэтажки могут оштрафовать или выселить

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Существуют обстоятельства, при которых собственника или жильца могут лишить жилья и выставить его на торги.

Житель многоквартирного дома обязан учитывать покой и комфорт соседей. В противном случае его могут оштрафовать или, что еще страшнее, выселить. «Вечерняя Москва» выяснила у юриста Константина Крохина, при каких обстоятельствах гражданина могут лишить жилья на законных основаниях.

Незаконная перепланировка квартиры

Незаконная перепланировка может привести к появлению трещин на других этажах и возникновению аварийной ситуации. Однако перед тем как выписать штраф или выселить виновного, органы жилищного надзора должны зафиксировать нарушение. Для этого специальной службе надо проникнуть в квартиру, а она, согласно конституции, неприкосновенна. Предоставить доступ к жилищу может либо проживающий в ней человек либо ордер.

«Органы жилищного надзора имеют право обратиться в суд за ордером на доступ в помещение для проведения проверки. Если такое решение состоится, они имеют право с исполнительным листом попасть в помещение уже против воли собственника, чтобы зафиксировать переустройство», — объяснил эксперт.

Специалист напомнил, что перепланировка не всегда несет угрозу для здания. Тем не менее даже для нее нужно получать разрешение. Если гражданин его не получил, но сделал перепланировку, ему выпишут штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей.

Незаконная перепланировка балкона и его остекление

Изменять внешниц вид балкона в историческом здании запрещено. Фото: ©РИА Новости / Екатерина Лызлова

Перепланировку балкона также необходимо согласовывать. То же самое касается его остекления. Особенно если балкон расположен на доме, являющемся памятником архитектуры или истории федерального или регионального значения.

«Все, что человек делает с балконом и лоджией, подпадает под понятие перепланировки. Это тоже должно быть согласовано, в противном случае предусмотрен штраф», — пояснил юрист Крохин.

Под пристальным вниманием инспекции не только фасады здания, но дажецвета балкона. В Москве это особенно касается исторических трасс: Кутузовского и Ленинского проспектов. В 2022-м штраф за перепланировку балкона составляет пять тысяч рублей.

Сильный шум

Принято считать, что шуметь нельзя ранним утром и поздним вечером. Однако в регионах запрет на шум действует и на время тихого часа днем. Штрафы за шум тем не менее низкие. А правоприменение имеет недочеты. Из-за этого шум работающего перфоратора не считается нарушением, потому как находится в пределах допустимых норм.

«Иногда бывают буйные соседи, которые музыку слушают, кричат, матерятся, но формально нет нарушения закона о тишине. Под этот закон попадают разве что громкие строительные работы и прямо сумасшедшая дискотека», — рассказал специалист.

В Москве часы тишины действуют с 23:00 до семи утра. Упомянутый дневной тихий час длится с 13:00 до 15:00 дня. Запрет на ремонт в столице распространяется на промежуток с 19:00 до девяти часов утра. То же самое касается воскресных дней и праздников. В столице штраф за подобные правонарушения составляет одну тысячу рублей.

Незаконное потребление воды и электричества

В новостройках бывают случаи незаконного потребления электроэнергии и воды. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Незаконное потребление воды и электричества встречается в новостройках с паркингами и магазинами. Владельцы электромобилей и точки коммерции получают ресурсы от общей сети. Это приводит к тому, что жильцы платят не только за себя, но и за тех, кто пользуется всем этим бесплатно. Выявить такое нарушение бывает очень сложно.

«Дома большие, протяженность кабелей большая. Самим гражданам выявить сложно, а управляющие организации часто это покрывают: существует сговор, потому что платят все равно жители, энергия воруется, а управляющая организация получает мзду», — объяснил эксперт.

Незаконное потребление электричества без счетчика накладывает коммерческий штраф. Его размер — полугодовое потребление по кабелю. Эта сумма может в десять раз превышать показания, которые были бы при наличии счетчика. Чтобы избежать этого, необходимо провести проверку. Однако инспекторы часто отказываются от этой работы, считая, что это задача управляющей компании.

«Может быть не административное, а уголовное наказание, потому что это уже кража коммунальных ресурсов. Это будет 158-я статья — тайное хищение чужого имущества. Если кража носит значительный размер (а это от тысячи-трех), можно получить и уголовную статью — и за электричество, и за воду, и вообще за любое потребление», — объяснил эксперт.

Несоблюдение санитарных норм

Одна самых сложных задач для решений, — это привлечь жильцов к ответственности за антисанитарию. В первую очередь это касается случаев, когда в одной квартире проживают несколько кошек и собак. Их хозяева обычно неагрессивны, но не спешат открывать двери инспекторам. Тем временем соседи гражданина жалуются на неприятные запахи из квартиры. Избавиться от проблемы можно без вреда для здоровья животных. Достаточно вовремя убирать лотки за кошками, а собак выгуливать.

«Нельзя, чтобы собаки и кошки ходили в туалет на кухне, они должны иметь свои лотки и так далее. Во-вторых, есть правила общежития», — пояснил Крохин.

Специалистам бывает сложно доказать факт нарушения, хотя это основание для выселения через суд. Такое возможно, если человек живет по социальному найму. В случае, когда дело касается собственности, такое жилье могут выставить на продажу.

По словам эксперта, инспекции зачастую не хотят решать подобные вопросы. А дело заканчивается тем, что соседи съезжают, умирает собственник или его забирают к себе родственники.