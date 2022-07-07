«Моя любимая»: уехавшая из России Рената Литвинова призналась в любви к женщине

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; Instagram* / renatalitvinovaofficiall

Признанием актриса поделилась во время участия в показе модного дома, где прошлась по подиуму в устрашающем наряде.

Который месяц Рената Литвинова живет во Франции. Туда она отправилась вместе со своей подругой Земфирой. Актриса в отличие от своих коллег не жалуется на жизнь. Наоборот, всячески старается разнообразить ее.

Так, недавно актриса посетила модный показ грузинского дизайнера, пишет dni.ru. Прошлась по подиуму в устрашающем наряде, а после перестала скрывать теплые чувства и призналась в любви к женщине.

«Моя любимая актриса — Николь Кидман», — написала в социальной сети Литвинова, прикрепив совместное фото с голливудской звездой.

instagram* / renatalitvinovaofficiall

Интернет-пользователи поразились, насколько высокая Кидман. Ведь рост Литвиновой 172 сантиметра. И казалось, что знаменитости одного роста.

«Я думал, Николь маленькая»;

«Рената такая маленькая и миниатюрная по сравнению с Николь. А по фильмам казалось, что они одинаковые по росту»;

«Вы на ее фоне настоящая дюймовочка!», — прокомментировали снимок фолловеры.

После начала специальной военной операции Рената Литвинова стремительно уехала в Париж. Причиной своего отъезда она назвала лечение и даже отправила на имя художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского справку, подтверждающую болезнь. Однако до сих пор не уточнила, от чего она лечилась. При этом она сорвала несколько крупных постановок и театральных гастролей. Но болезнь все же не помешала ей принять участие в дефиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким предательством пришлось столкнуться Ренате Литвиновой.

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