Идеальная закуска на пятницу: рецепт хрустящего бекона с соусом от шефа Емельяненко

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Отличную закуску для любителей пива предлагает шеф-повар Емельяненко — хрустящий бекон с соусом.

Вечер пятницы — идеальное время для отдыха. Если хочется чего-нибудь вкусного и необычного к столу, можно приготовить быструю закуску из бекона с соусом. Секретами кулинарии с россиянами поделился шеф-повар Василий Емельяненко.

Ингредиенты

Сырокопченый бекон.

Соленый арахис — 50 грамм.

Соус барбекю.

Майонез.

Сладкая кукуруза.

Халапеньо — по вкусу.

Имбирь — по вкусу.

Барбекю приправа.

Пол-зубчика чеснока.

Молотая паприка.

Способ приготовления

Обжарить ломтики бекона на сковороде и немного подогреть сверху горелкой, чтобы вытопить всю влагу и жир — должен остаться один мясной каркас.

Пока жарится бекон, можно растолочь соленый арахис в ступке, когда бекон зажарился смазать ломтики соусом барбекю и поставить сушиться в духовку на 20-30 минут при 100 градусов при включенной конвекции.

Пока сушиться бекон, можно приготовить соус, в блендер добавить майонез, сладкую кукурузу с жидкостью, пару ломтиков халапеньо и имбиря, а также немного барбекю приправы и пол-зубчика чеснока. Взбить, затем протереть смесь через сито, чтобы избавиться от шелухи и добавить немного молотой паприки и всыпать молотый арахис.

Сушеные ломтики бекона — чипсы макать в соус и есть. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кулинарное мастерство безгранично в своем разнообразии, равно как и мир вкусных рецептов. Рецептом вкусных кабачков с фаршем поделился на своем YouTube-канале шеф-повар Василий Емельяненко.