Идеальная закуска на пятницу: рецепт хрустящего бекона с соусом от шефа Емельяненко
Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Отличную закуску для любителей пива предлагает шеф-повар Емельяненко — хрустящий бекон с соусом.
Вечер пятницы — идеальное время для отдыха. Если хочется чего-нибудь вкусного и необычного к столу, можно приготовить быструю закуску из бекона с соусом. Секретами кулинарии с россиянами поделился шеф-повар Василий Емельяненко.
Ингредиенты
- Сырокопченый бекон.
- Соленый арахис — 50 грамм.
- Соус барбекю.
- Майонез.
- Сладкая кукуруза.
- Халапеньо — по вкусу.
- Имбирь — по вкусу.
- Барбекю приправа.
- Пол-зубчика чеснока.
- Молотая паприка.
Способ приготовления
Обжарить ломтики бекона на сковороде и немного подогреть сверху горелкой, чтобы вытопить всю влагу и жир — должен остаться один мясной каркас.
Пока жарится бекон, можно растолочь соленый арахис в ступке, когда бекон зажарился смазать ломтики соусом барбекю и поставить сушиться в духовку на 20-30 минут при 100 градусов при включенной конвекции.
Пока сушиться бекон, можно приготовить соус, в блендер добавить майонез, сладкую кукурузу с жидкостью, пару ломтиков халапеньо и имбиря, а также немного барбекю приправы и пол-зубчика чеснока. Взбить, затем протереть смесь через сито, чтобы избавиться от шелухи и добавить немного молотой паприки и всыпать молотый арахис.
Сушеные ломтики бекона — чипсы макать в соус и есть. Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кулинарное мастерство безгранично в своем разнообразии, равно как и мир вкусных рецептов. Рецептом вкусных кабачков с фаршем поделился на своем YouTube-канале шеф-повар Василий Емельяненко.