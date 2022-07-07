ТОП-5 скандалов с участием Бориса Джонсона

Фото: www.globallookpress.com / © Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Среди постыдных страниц биографии британского политика измены жене и вечеринки в период локдауна.

Летом 2022-го десятки британских политиков подали в отставку из-за несогласия с методами руководства премьер-министра Бориса Джонсона. Вскоре он заявил о своем уходе. 5-tv.ru вспомнил скандалы, в которые был вовлечен политик.

Фейк в статье

Путь Бориса Джонсона в политику начался в журналистике. Однако его публицистическая деятельность грозила окончиться на печальной ноте. Причина тому — фейк в статье для газеты Times. Будущий премьер-министр использовал выдуманную цитату. Сотрудники издания быстро разоблачили стажера-корреспондента и уволили его.

Провал в Times не повлиял на стремление Джонсона стать журналистом. Вскоре после скандала с фейком он оказался в штате The Daily Telegraph и The Spectator, где постепенно поднимался по карьерной лестнице, начиная корреспондентом и заканчивая главредом. Однако и в это время его статьи привлекали внимание. На этот раз в них сквозили расистские убеждения, что не раз замечали читатели.

Расистские тексты

Провал в Times не повлиял на стремление Джонсона стать журналистом. Вскоре после скандала с фейком он оказался в штате The Daily Telegraph и The Spectator, где постепенно поднимался по карьерной лестнице, начиная корреспондентом и заканчивая главредом. Однако и в это время его статьи привлекали внимание. На этот раз в них сквозили расистские убеждения, что не раз замечали читатели.

Супружеская неверность

Измена стоила Борису Джонсона высокой должности. Фото: www.globallookpress.com / © Michael Kappeler

В 2001-м Борис Джонсон стал членом Палаты общин Британского парламента. Однако долго ему на этой должности пробыть не удалось. Спустя три года его уволили из-за скандала. На этот раз причиной стали измены законной супруге. О неверности политика стало известно из-за его появлений в обществе с любовницами.

Вечеринка во время локдауна

Борис Джонсон был одним из тех, кто выступил за введение жесткого локдауна в начале пандемии коронавируса. Далеко не все британцы были согласны с политиком, но в итоге его послушались. Спустя время стало известно, что, пока миллионы британцев сидели по домам, их премьер-министр проводил вечеринки в своей резиденции на Даунинг-стрит. Снимки с мероприятия опубликовала британская газета Guardian. Джонсон принес свои извинения.

Покровительство харассмента

Последний гвоздь в крышку политической карьеры Бориса Джонса вбили в 2022-м. Бывшего заместителя парламентского организатора консерваторов Криса Пинчера обвинили в сексуальном домогательстве. До этого его уже «ловили» на неподобающем поведении среди коллег. Об этом знал и Джонсон, который высмеивал фамилию Пинчера, где Pinch переводится как «сжимать». Однако это не помешало Джонсону инициировать продвижение Пинчера по службе. Позже Борис Джонсон признал ошибкой его покровительство и принес свои извинения.