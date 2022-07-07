Не хватает интима? Калашникова ответила Борисовой на обвинения в распущенности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитости не первый год публично выясняют отношения. Кто и кого первым задел, уже не понятно.

Конфликт Анны Калашниковой и Даны Борисовой с каждым днем лишь нарастает, пишет dni.ru. В этот раз модель также не стала терпеть обвинения телеведущей и высказала все, что о ней думает.

Инициатором перепалки выступила Борисова, которая раскритиковала образ Калашниковой на недавней презентации одного клипа. Та для выхода в свет выбрала короткое серебристое платье, волосы нарастила и покрасила также в серебристый цвет, а на шее и руках у нее красовалась в том же цвете бижутерия. Как отметила Борисова, модель выглядела, как проститутка.

«Видимо, у Даны кончились деньги и ей срочно нужно снять какое-нибудь ток-шоу. А может быть, у нее немотивированный приступ агрессии и ей срочно хочется набить кому-нибудь морду. Или же просто очень не хватает секса. И она таким образом сублимирует свои желания. Через меня», — заявила Калашникова.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

К слову, конфликт между Борисовой и Калашниковой длится уже не первый год. Что делят знаменитости, непонятно. Но с регулярной периодичностью то и дело одна из них возьмет да и ляпнет что-то про другую. К примеру, несколько месяцев назад телеведущая вызывала модель на боксерский поединок. Калашникова предложение решить конфликт при помощи перчаток проигнорировала. Борисовой тогда пришлось драться с блогером Екатериной Диденко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Дана Борисова подралась с Екатериной Диденко.