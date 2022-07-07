Минпромторг: Wildberries стал каналом сбыта контрафакта

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Министерство ожидает от интернет-площадки создания специальной проверочной системы.

Директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский заявил, что компания Wildberries стала площадкой для сбыта контрафакта, однако у нее есть шанс прекратить этот поток.

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта. Мы призываем конкретно эту площадку к диалогу. Wildberries, по крайней мере, выражает готовность к этому диалогу», — отметил Заславский на совещании в Госдуме.

Кроме того, он добавил, что руководство Wildberries может разработать специальные алгоритмы, которые смогут автоматически выявить использование чужих товарных знаков, а также проводить онлайн-мониторинг продукции. С главным конкурентом Wildberries под названием Ozon беседа уже проведена и площадка приняла соответствующие меры.

Владислав Заславский подчеркнул, что Департаментом уже были выявлены «подделки» лекарств и БАДов.

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