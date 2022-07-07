Граждане Германии призвали Шольца уйти в отставку

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Подобные заявления появились из-за неоднозначности позиции канцлера в украинском вопросе.

Немцы призывают к отставке канцлера Германии Олафа Шольца. Подобные заявления появились в комментариях к публикации про немецкого лидера. Причиной таких высказываний стали обвинения России в том, что она будто использует энергию как оружие.

Многие читатели газеты считают политику Шольца недальновидной. Люди возмущены невозможностью правительства просчитывать варианты возможных последствий проводимой ограничительной политики в отношении России.

«Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?» — приводят слова пользователя Dombacher M газета Die Welt.

Один из пользователей с ником W H предложил ему взять пример с ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя. Как можно так ненавидеть свою страну?» — спросил Nils B.

К слову, 6 июня опубликованные Augsburger Allgemeine данные опроса указали на недовольство людей высказываниями Олафа Шольца в вопросах об Украине. В опросе приняло более пяти тысяч граждан Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия призывает Канаду отдать ей турбину газопровода «Северный поток».