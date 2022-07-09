Как есть мороженое и не заболеть: шесть главных ошибок

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Мороженое ценят за вкус и эффект охлаждения, однако при неправильном употреблении это незаменимое в жаркую погоду лакомство может обернуться больничной койкой.

Лето неразделимо связано с мороженым, именно в этот период его продают на десятки миллиардов рублей. Если это радует предпринимателей, то огорчает врачей, так как люди зачастую совершают некоторые ошибки при употреблении мороженого, что оборачивается долгим больничным. ТОП-5 способов неправильного поедания лакомства перечислил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Большие куски

По словам Зайцева, когда люди едят мороженое слишком большими кусками, то слизистая не выдерживает, причем даже если человек здоровый.

«Слизистая задней стенки глотки, носоглотки и небных миндалин может не выдержать столь резкого переохлаждения», — цитирует aif.ru оториноларинголога.

Замороженный продукт

Врач отмечает, что лучше всего перед употреблением мороженого дать ему немного подтаять, а затем есть. В таком случае будет получен эффект, за которое ценится мороженное и вместе с тем оно будет безопасно для организма.

Особенно часто этим страдают дети, которые «сметают его буквально на глазах». Лучше всего в такой ситуации немного подождать в течение пары минут, чтобы мороженое подразмякло, и после есть самому или давать детям.

Размер порции

Лучше всего есть за раз не больше одной порции — обычно по 80 грамм, если говорить про стаканчик.

«Если лавки с мороженым будут стоять в парке кругом, то можно идти от лавки к лавке и от ларька к ларьку. Также бывает, что покупают большую порцию мороженого вместо стандартной. И тут стоит понимать, что объем съеденного, даже при условии, что подтаявшее мороженое будет, все равно слишком большой и переохладит слизистую оболочку. Ведь контакт мороженого со слизистой будет больше», — говорит Зайцев.

Больное горло

Лучше вообще воздержаться от употребления мороженого, если горло болит. Однако, некоторые люди думают, что «клин клином вышибают» или бояться почувствовать себя изгоем в компании, где все едят мороженое. При этом бессмысленно надеяться на то, что от одного раза ничего не произойдет. Последствия не заставят себя ждать, по мнению врача, и выльются в фарингит, обострение тонзиллита или даже синусит.

Фруктовый лед

Выбирать фруктовый лед вместо пломбира или другие подобные варианты — ошибка, так как фруктовый лед это всегда замороженный продукт, и когда он тает, то превращается в кашу, есть которую не особо приятно. В случае же с пломбиром его можно согреть во рту из-за чего мороженое становится более безопасным, чего с фруктовым льдом сделать не выйдет.

Газировка

Нередко, отмечает Зайцев, мороженое запивают газировкой, и в этом ошибка, так как газированные напитки обычно либо из холодильника, либо с добавлением льда и это дополнительно переохлаждает слизистые.

Он добавляет, что лучшим решением в таком случае будет запивать мороженое горячим чаем, причем каким — не важно, будь то черный, зеленый, также не важен и размер порции, смысл в разнице температур, которая нивелирует эффект переохлаждения. Так человек получает и удовольствие от поедания мороженого и обезопасит себя от разных болезней горла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фруктовый лед принято считать более полезным, чем обычное мороженное, однако врач-терапевт Татьяна Романенко считает, что это лакомство можно назвать полезным лишь условно.