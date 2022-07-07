Пресс-секретарь Токаева: Казахстан не будет действовать в ущерб интересам России

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Руслан Желдибай подчеркнул, что в решениях руководства его страны нет политических мотивов.

Казахстан не допустит действий в ущерб интересам Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Он рассказал, что сейчас поступает множество вопросов относительно проведенного накануне совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. В ходе мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить экспорт нефти в обход России.

Пресс-секретарь Токаева подчеркнул, что в данном решении нет политических мотивов, и Россия всегда будет союзником Казахстана.

«Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», — заявил Руслан Желдибай.

Также он добавил, что Казахстан надеется на взаимное отношение со стороны России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин объявил о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2», на которые резко отреагировали власти Японии.