Друг познается в беде: как бойцы Росгвардии спасали брошенных нацистами собак

Фото, видео: пресс-служба Росгвардии

Украинские боевики бросили животных, запертых в клетках, без еды и воды.

Бойцы Росгвардии, пребывая в командировке во время выполнения задач специальной военной операции, спасли брошенных украинцами собак и привезли их домой. Об этом рассказали в пресс-службе силового органа.

Так, сразу несколько служебных животных спасли бойцы транспортного ОМОН «Топаз» управления Росгвардии по Свердловской области. Спасаясь бегством, украинские бойцы даже не подумали позаботиться о животных, запертых в клетках.

Собаки так и погибли бы от голода и жажды, если бы не подоспевшие российские военнослужащие. И поскольку специального корма для животных у бойцов не было, росгвардейцы поделились с ними всем, чем имели: варили рис, макароны с тушенкой. Позднее для брошенных питомцев нашлись новые хозяева среди неравнодушных местных жителей.

Судьба одной собаки сложилась особенным образом. Желающих приютить маленького метиса джек рассел терьера пристроить не удалось, а постепенно бойцы и сами не захотели расставаться с новым другом.

Старший сержант полиции Сергей П. назвал питомца Топой. Зверек тоже не хотел больше разлучаться со своим спасителем и продемонстрировала это, запрыгнув в его придорожную сумку.

«Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим четвероногим другом. Я прятал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог», — рассказал боец.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Как только военнослужащий вернулся в родной Екатеринбург, собаку повезли к ветеринару. Питомцу поставили контузию и порекомендовали беречь от стрессов. Но теперь в жизни маленького зверька больше нет стрессов — только любовь и забота. И Топа чувствует это, хоть и немного робкая, она ласковая и послушная, души не чает в своих новых хозяевах — домочадцах Сергея. Более того, собачка заслужила всенародную любовь, поучаствовав в выставке животных, где все аплодировали и ей, и ее храбрым спасителям.

Примечательна также история собаки Марты, которую старший прапорщик полиции Денис М. спас из-под завалов в одном из населенных пунктов Донбасса. Хозяйка животного погибла при обстреле, а сама Марта получила контузию и навсегда приобрела проблемы со слухом. Что не помешало бойцам полюбить ее и забрать с собой.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Марту обследовали кинологи и ветеринары на базе ОМОН, после чего собака переехала на дачу к бойцу. А вскоре обзавелась еще одним другом —вскоре росгвардеец вернулся домой с котенком.

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