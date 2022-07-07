Вильфанд: в России введены новые климатические нормы

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Их актуализировали с учетом погодных изменений за последние 30 лет.

В России введены новые климатические нормы. То есть температура, которая много лет назад считалось аномалией, сегодня уже таковой не является.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что с переходом на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, понятие «аномально теплая погода» будет звучать в прогнозах реже.

Метеоролог добавил, что понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Так, до 1 июля использовался базовый период — с 1961 по 1990 годы, теперь будут действовать нормы за период 1991–2020 годы. Соответствующие расчеты проводит Всемирная метеорологическая организация.

К слову, в Москве на 7 июля прогнозировали переменную облачность, местами — кратковременный дождь, грозу и до плюс 30 градусов.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного. Это связано с тем, что температура воды в этом году опережает свое климатическое развитие почти на две недели.