Влияние нечистой силы или психосоматика: почему возникает сонный паралич?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Polly Wreford; 5-tv.ru

Феномену, когда человек находится в пограничном состоянии — и не бодрствует, и не спит, но при этом двигаться не может — специалисты уже давно нашли объяснение.

Сонный паралич или катаплексия пробуждения — состояние полного или частичного отсутствия движения мыщц, возникающее во время пробуждения или засыпания. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru невролог Сергей Длин объяснил, что может быть причиной неприятных ощущений.

Еще 100-200 лет назад было принято считать, что такое состояние — влияние потусторонних сил. Однако с развитием медицины это объяснение сменилось на более доказательное. Как отметил специалист, сонный паралич чаще всего возникает в быструю фазу сна, то есть первую.

«Чаще всего причинами его является состояние, когда человек, например, мало спит, находится в каком-то сильном стрессе, в депрессии, в тревожности, в сильной перегрузке или организм физически нагружен», — пояснил невролог.

Именно это может стать причиной сбоя организма при засыпании. В таком состоянии человек может находиться от нескольких секунд до пары минут. И в это время самой большой опасностью является испуг. Но опасно для жизни и здоровья человека сонный паралич не несет. Ведь выйти из него могут помочь прикосновения окружающих.

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