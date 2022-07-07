В Госдуме предложили сделать выходным День семьи, любви и верности

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Придание празднику статуса выходного дня, по мнению инициаторов, будет способствовать сохранению в РФ приоритета традиционных ценностей.

В России предлагают сделать День семьи, любви и верности выходным. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы и внесла законопроект на рассмотрение нижней палатой. Текст законопроекта размещен в базе данных ГД.

«Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что предлагается 8 июля отнести к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней.

Авторами выступили Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко, Яна Лантратова и Ольга Алимова. По их мнению, отнесение Дня семьи, любви и верности к выходным придаст празднику особое значение с учетом целей государства, направленных на сохранение в России приоритета традиционных ценностей в обществе, что закреплено Конституцией РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля нового государственного праздника — Дня семьи, любви и верности — в память о православных святых Петре и Февронии.