Была без радостей любовь: Гаспарян одной шуткой описал всю работу Бориса Джонсона

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Отказавшийся от своего поста премьер-министр Британии пообещал продолжать выполнять свои обязательства, пока ему не найдут «достойную замену».

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Судя по ироничной строчке из стихотворения русского писателя, публицист не верит в искренность печали британского канцлера по поводу своего ухода.

«Была без радостей любовь, Разлука будет без печали», — язвительно подметил Гаспарян в своем Telegram-канале.

Джонсон в своем публичном заявлении признался: он сожалеет, что не отработал полный срок своих полномочий и просил коллег не менять правительство. В том числе политик пообещал продолжать выполнять свои обязательства, пока не будет назначен следующий премьер-министр страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джонсон заявил о «золотом будущем» несмотря на «темные времена» в настоящем.