Вильфанд: бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного

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Метеоролог пообещал, что на курортах Краснодарского Края и в Крыму лето в этом году задержится.

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края и в Крыму в этом году продлится дольше обычного. Это связано с тем, что температура воды в этом году опережает свое климатическое развитие почти на две недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Такой прогрев означает, что в этом году будет гораздо более длительный период бархатного сезона, чем в прошлые годы», — заявлял ранее эксперт.

Он отметил, что уже с сентября море будет отдавать свое тепло. Это значит, что первый месяц осени на российских курортах будет более комфортным.

Да и в целом, по словам метеоролога, погода в этом году будет более приятной для отдыхающих, чем в прошлом.

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