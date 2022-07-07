Захарова прокомментировала заявление представителя ЕС об участии России в G20

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Саммит должен пройти в Индонезии в ноябре текущего года.

Участие России и грядущем саммите G20 способно подорвать доверие к организации и сократить ее эффективность, считает представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали. При этом она отметила, что ЕК не будет бойкотировать встречу из-за взаимодействия с РФ.

«Евросоюз не позволит России использовать саммит в качестве площадки для дезинформации», — передает слова представителя ЕС Массарали ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила сразу ответить не представителю ЕС, а напрямую председателю Европарламента Жозепу Боррелю .

«Жозеп, там Бориса Джонсона подорвало. Займитесь другом», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Также Мария напомнила всем специалистам по подрывам, что 20-ку создали как экстренный механизм реагирования на мировой экономический кризис 2008 года, вызванный американскими махинациями на рынке недвижимости.

Саммит G20 должен будет состояться в Индонезии на острове Бали в ноябре 2022 года. Встреча будет проходить в очном режиме. На мероприятие также был приглашен президент России Владимир Путин, поскольку РФ является членом большой двадцатки. Против участия российского президента выступали США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Джонсон объявил об уходе в отставку.