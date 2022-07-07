Политолог Гаспарян оценил опасность ухода Джонсона с поста для Украины: «Все рухнет»

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; ИЗВЕСТИЯ / Павел Кашаев 5-tv.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский может спать спокойно? Или без сильного покровителя теперь будет тяжко?

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он уверен, что следующим кандидатом на его должность будет нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он считается ярым ненавистником российского президента Владимира Путина, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский может не беспокоиться.

«Судя по всему, один из главных кандидатов будет нынешний министр обороны Бен Уоллес, еще больший придурок чем сам Джонсон. Тот самый, который называл Путина сумасшедшим, мужчиной маленького роста и так далее. Именно Уоллес был одним из главных лобистов оказания военной помощи Украине. Так что Зеленский, с этой точки зрения, может спать спокойно», — объяснил публицист.

Несмотря на то, что британский глава отказался от поста, он пообещал выполнять свои обязанности до назначения следующего премьера. Нового канцлера должны выбрать в ходе съезда консервативной партии Великобритании, что произойдет в октябре. По-настоящему интересного развития событий следует ожидать, если именно до октября «все рухнет», по мнению журналиста.

«Для разрешения этого кризиса придется принимать другие меры. Придется выдвигать других людей на серьезные посты. Уоллес это ярко выраженный яд. Как будет к октябрю в данный момент — не скажет никто. Британцы могут точно также кинуть Украину, как до этого США кинули Афганистан», — заключил Гаспарян.

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