Врач: даже единственный в жизни солнечный ожог может серьезно навредить

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Избавиться от изменений кожи после солнечного ожога можно только при помощи хирургического вмешательства.

Даже полученный один раз в жизни солнечный ожог может привести к изменениям кожи и через 15, и даже 20 лет, так как он вызывает мутацию генов в ядре поверхностных клеток кожи. Об этом рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

«Самое безопасное проявление — это пигментация. Дальше следуют гемангиомы и себорейные кератомы. А самые опасные последствия — это онкологические процессы. И что самое печальное, повернуть время вспять нельзя, не получится изменить процесс формирования себорейные кратом — он уже состоялись, и волшебных мазей и средстве от него не существует», — цитирует Жовтан Газета.ру.

По ее словам, единственный на сегодняшний день метод борьбы с кератомами — хирургическое удаление с помощью лазера или радиоволн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стандартное для большинства средство спасения от загара не просто не помогает, но вредит коже. Многие люди, получившие солнечный ожог, не придают этому особое значение. Ведь крайне необходимо вовремя начать лечение кожи, чтобы в будущем не было никаких осложнений.