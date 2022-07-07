Украинский боевик рассказал о подготовке теракта в Херсоне по приказу Зеленского

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Силовиков готовили специалисты НАТО не один год. Но все их планы в один миг были сорваны бдительными российскими военными.

Задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий с позывным «Математик» подтвердил, что деятельность террористической группы в Херсоне контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал корреспондент 5-tv.ru Иван Литомин.

Боевики готовили серию терактов в Херсонской области, призванных дестабилизировать ситуацию в освобожденном регионе. Одной из целей была непосредственная ликвидация главных лиц военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона — руководителя Дмитрия Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

Но жертвами терактов стали бы не только чиновники, но и десятки или даже сотни мирных жителей. Взрывные устройства готовились заложить прямо на жилых улицах. Для маскировки оборудования применялись совершенно безобидные на вид вещи, такие как пустые упаковки из-под сока.

Российские военные задержали диверсантов. Оказалось, что контроль над подготовкой акции велся прямиком из Киева, а доклад о результатах пошел бы на стол президента.

Члены группировки проходили тщательную подготовку. Их тренировки начались еще в 2014 году. Украинские спецслужбы отобрали троих ничем внешне не примечательных жителей Херсонской области, придерживающихся праворадикальных взглядов.

С 2016 по 2018 год их подготовкой занимались кураторы из стран НАТО. Боевиков учили закладывать мины и управлять беспилотными дронами. Затем, заключив секретные контракты, члены группировки вернулись к обычной жизни, дожидаясь особых распоряжений.

И вот момент настал, приказ поступил — но все годы подготовки оказались тщетными благодаря оперативно среагировавшим российским войскам.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании в Херсоне террористов, совершивших покушение на главу УСИН.