Не пропустите это: ТОП главных признаков рассеянного склероза у детей

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Опасное заболевание развивается так незаметно, что диагностировать его сразу практически невозможно.

Рассеянные склероз распространенное и опасное заболевание, которое нередко недооценивается. Страдают этим аутоиммунным заболеванием люди от десяти до сорока лет, при этом женщинам ставят такой диагноз в полтора-два раза чаще, чем мужчинам. Про развитие заболевания, его детскую форму, как определить и вылечить недуг рассказала врач-невролог психоневрологического отделения № 1 Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Эльвира Волкова.

По ее словам, рассеянный склероз затрагивает головной и спинной мозг, первыми поражаются оболочки нервных волокон, в которых содержится миелин. Болезнь развивается постепенно, видимые изменения в организме проявляются только когда больше половины нервов повреждены.

Симптомы

Проявляется это в снижении зрения, болях в глазах и появлении давления, покалывании и онемении в пальцах, снижении чувствительности кожи, слабости в мышцах, а также в проблемах с координацией.

Болезнь, по словам Волковой, может спровоцировать наследственность, наличие возбудителей инфекций, чаще всего патологию связывают с вирусами Эпштейн-Барра, климатический фактор — чаще всего страдают люди из стран с умеренным климатом, дефицит уровня витамина D, а также ряд аутоиммунных патологий, сахарный диабет 1-го типа, воспалительные процессы в кишечнике.

«Болезнь протекает волнами, когда обострения сменяют восстановления. Однако с течением времени проявления болезни усугубляются, человеку дают инвалидность», — цитирует Волкову aif.ru.

Если болезнь прогрессирует, то и появляются другие симптомы: спазмы и боль в мышцах, нарушение процесса мочеиспускания и дефекации, утомляемость, развитие паралича тройничного, глазодвигательного, подъязычного и лицевого нервов, паралич рук или ног, затруднение произвольных движений, снижение аппетита, снижение интеллекта, нестабильность настроения: депрессии могут сменять эйфории, боль в одном глазу, которая становится сильнее при движении глаз, снижении остроты зрения.

Детский склероз

Диагностировать рассеянный склероз у детей сложнее, это связывают с тем, что частота заболевания в детском возрасте ниже, а также с вариативностью признаков.

Среди основных симптомов детского рассеянного склероза отмечают поражение зрительного нерва с одной стороны, когда развивается частичная или полная слепота, но при этом нет видимых повреждений глаза; снижение или исчезновение поверхностных брюшных рефлексов, повышение утомляемости и слабости в мышцах; нарушение чувствительности, когда немеют определенные части тела, при этом нет клинических обоснований для этого; нарушение функции черепных нервов.

Способ

По словам Волковой, сейчас для диагностики заболевания используются современные методы, например, нейровизуальные — методы, которые позволяют рассмотреть структуру, функции и биохимические параметры мозга; иммунологические тесты — исследования спинномозговой жидкости, МРТ с контрастом и прочие.

Чем раньше будет диагностировано заболевание, тем более эффективным будет его лечение.

Лечение

Терапия заболевания направлена на снижение и облегчение проявления патологии, для этого прибегают к приему антиоксидантов, витаминов, ноотропов, миорелаксантов, кроме того предлагается прием препаратов, которые позволяют продлить периоды ремиссии и снижают риски развития осложнений.

Рекомендации от врачей

Для детей с рассеянным склерозом лучше всего будет вести максимально активный образ жизни, в соответствии с возрастом ребенка. Также детей можно активно задействовать и в домашних делах.

Для профилактики осложнений и рецидивов называют регулярные физические упражнений, но не изнуряющие, отказ от вредных привычек — курения и употребления спиртного, коррекцию питания в пользу более здорового с минимумом жирных продуктов, отслеживание эмоционального состояния, коррекцию веса, контроль температуры в помещении, чтобы не допустить перегрева, отказ от применения гормональных контрацептивов, использования на регулярной основе прописанных препаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые Института анатомии Университетской больницы Бонна опубликовали результаты исследований, согласно которым регулярное употребление коровьего молока и молочных продуктов некоторыми людьми может привести к развитию у них рассеянного склероза.