Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Руководство Госдумы и представители фракций планируют выступить с социальными инициативами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встречается с руководством Госдумы и представителями фракций. Совещание проходит в здании Кремля.

Приоритетом в обсуждении выступают вопросы о поддержании и развитии экономики, защите социально уязвимых слоев населения и продвижение специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса.

Ранее замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о намерении выдвинуть предложения по поддержке среднего бизнеса и сельского хозяйства, а также «оценить» обстановку в мире. Кроме того, Нилов подчеркнул, что данная встреча будет первой после ухода из жизни Владимира Жириновского.

«Президент должен быть уверен, что все заложенные Жириновским принципы сохраняются в партии, партия сохранит свою прогосударственную, пророссийскую позицию и все определенные Жириновским приоритеты», — отметил замглавы ЛДПР.

Данные встречи Владимир Путин обычно проводит ежегодно.

Ранее 5-tv.ru показывал в прямом эфире встречу Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России». Участники встречи обсудили с главой государства реализацию будущих проектов и рассказали, как конкурс поменял их жизнь.

Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.