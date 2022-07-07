Джонсон заявил о «золотом будущем» несмотря на «темные времена» в настоящем

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Он готов выполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока его место не займет «новый лидер».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснил свой уход в отставку. По его словам, проделанные в ходе работы действия были долгом Бориса, который он хотел выполнить лично.

«Я безмерно горжусь достижениями этого правительства в проведении Brexit, в урегулировании наших отношений с континентом. Возвращение этой стране полномочий принимать свои собственные законы в парламенте», — заявил он.

В том числе Джонсон отметил, что боролся с пандемией, поспособствовал развитию самого быстрого развертывания вакцины на Западе, оперативно вышел из локдауна и сделал все для возглавления Европы в «противостоянии агрессии Путина в Украине». Затем он обратился к украинцам, обещая продолжать их поддерживать.

«Сейчас ясно, что воля парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. Я договорился с сэром Грэмом Брейди. Процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас», — сказал он.

Также Джонсон отметил, что готов выполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока его место не займет «новый лидер». По его словам, сейчас настали «темные времена», но несмотря на это — «будущее будет золотым».

В том числе отказавшийся от своего поста британский глава намерен провести разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Что именно будут обсуждать политики пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу отставки британского премьера.