Песков прокомментировал слова Токаева о поиске поставок нефти в обход России

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Подобное решение принято по экологическим параметрам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева направить транзит нефти в обход России.

«Вряд ли это политически мотивированное заявление. Тут нужно очень внимательно смотреть на ситуацию», — сказал представитель Кремля.

К слову, Токаев ранее заявил о необходимости диверсификации постановок нефти из республики. Лидер подчеркнул, что приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Он отметил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» необходимо принять меры по увеличению нефтепродуктов в стране.

Подобное заявление Токаев сделал после приостановки районным судом Новороссийска работу Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток за нарушения плана ликвидации разливов.

«Мы действительно читали соображения, что по экологическим параметрам там было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — цитирует слова Пескова ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кремль не подтвердил слухи о планах Казахстана по присоединению к антироссийским санкциям.